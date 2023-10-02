Mars’ta hareket eden ‘toz şeytanı’ görüntülendi

NASA’nın Mars gezgini Perseverance, kızıl gezegenin yüzeyinde hareket eden 1,6 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde ‘toz şeytanı’ (dalaz) görüntüledi.

Fotoğraf: NASA

Mars’taki toz şeytanları Dünya’daki kasırgalardan daha zayıf ve daha küçük.

Toz şeytanı Perseverance uzay aracından 6.5 kilometre uzakta görüntülendi.

Görüntüler Perseverance’ın Mars topraklarındaki 899’uncu gününde çekildi.

Yaklaşık 29 kat hızlandırıldı

Mars gezgininin kameralarından biri tarafından dört saniye arayla çekilen 21 fotoğraf bir araya getirildi ve toz şeytanının hareketini göstermek için yaklaşık 20 kat hızlandırıldı.

NASA Mars’taki toz şeytanlarıyla ilgili şu tanımı yaptı: Dünya’daki kasırgalardan daha zayıf ve daha küçük ama bunlar gezegendeki tozun taşınması ve yeniden dağıtılmasının yollarından biri.