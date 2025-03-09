Marmaris'teki Sinpaş Kızılbük inşaatına yıkım talimatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, mühürlenmesine rağmen devam eden Sinpaş Kızılbük inşaatıyla ilgili Marmaris ve Muğla Büyükşehir belediyelerine yazı göndererek yapının İmar Kanunu kapsamında yıkılması talimatı verdi.

Fotoğraf: Marmaris Kent Konseyi

AA’nın aktardığına göre Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği 2022’de ‘Sinpaş Kızılbük’ adlı turizm tesisine ilçe belediyesinin verdiği inşaat ruhsatlarının iptali için Muğla 3’üncü İdare Mahkemesinde davası açtı. 19 Kasım 2024’te inşaat ruhsatlarının tamamı için iptal kararı verildi.

Mahkeme kararı sonrası 9 Aralık 2024’te Marmaris Belediyesi davaya konu olan inşaat ruhsatlarıyla verilen tadilat ruhsatlarını da iptal etti. Kararın ardından kaçak (ruhsatsız) duruma düşen inşaatlar 11 Aralık 2024’te mühürlendi.

Muğla Valiliği’ne 27 Ocak’ta 3 bin 600 kişinin imzasıyla tesiste inşaatların devam ettiğine dair şikayet dilekçesi verildi. İnşaata ait ana yapının 35 yıllık ve depreme dayanıksız olduğu da belirtilen dilekçede inşaatın durdurulması istendi.

Valilik de durumu 4 Şubat’ta Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirerek konunun araştırılmasını talep etti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün incelemesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne uyarı yazısı gönderilerek hukuka aykırı inşaatla ilgili şu talimat verildi:

“Yasal gereğinin temin edilmesi, yasal gereğinin ilgili belediyece yerine getirilmemesi halindeyse konunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılması.”