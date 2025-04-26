Marmaris Belediyesi'nin temizlik ihalelerine soruşturma

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediyenin temizlik ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Marmaris. Fotoğraf: AA

Marmaris başsavcılığınca, CİMER üzerinden yapılan şikayet üzerine 12 Mart 2025’te yapılan ‘Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere (şoförsüz ve yakıt hariç) Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi’ hizmet alımı ihalesiyle ilgili soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında polisler, ihale evrakları belediyeden alındı.

Bilirkişi inceleme aşamasında olduğu belirtilen soruşturmanın basına yansıması üzerine Marmaris Belediyesince yazılı açıklama yapıldı.

Belediye açık ihale usulü yapıldığını belirtti:

“İhale sürecinin tüm aşamaları, mevzuata uygun şekilde yürütülmüştür. İhaleye katılan istekliler arasında geçici teminat mektubu sunmayan firmalar, mevzuat hükümleri gereğince ihale dışı bırakılmış, kalan istekliler arasında yaklaşık maliyetin altında teklif veren, ekonomik açıdan en avantajlı firma ile sözleşme imzalanmıştır. İhale sürecinin her aşaması, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak şeffaf bir şekilde tamamlanmıştır.”