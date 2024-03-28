Marmaris Belediyesi, Sinpaş keşfinde bilirkişi heyetine onaylanmamış belge sundu

Muğla’nın Kızılbük beldesinde Sinpaş GYO’nun inşa etmek istediği otel projesiyle ilgili yapılan bilirkişi keşfinde, CHP’li Marmaris Belediyesi’nin onaysız belge verdiği tespit edildi.

Fotoğraf: Marmaris Kent Konseyi

Sinpaş’a, Marmaris Belediyesince verilmiş 17 adet ruhsat ve imar durum belgesinin iptal edilmesi için Muğla 3’üncü İdare Mahkemesinde açılan davanın bilirkişi incelemesi yapıldı. Keşfe davacılar, davacı vekilleri, davalı idare vekili, davalı idare yanında müdahil olarak katılan Sinpaş vekilleri ve Marmarisli yurttaşlar katıldı.

Keşif sırasında mahkeme başkanlığı ve bilirkişi heyet üyelerine ruhsatların hangi mevzuatlara aykırı biçimde verildiği belgeleriyle yeniden anlatıldı. Maddi gerçekliği ortaya çıkarabilmek için bilirkişi heyeti projenin vaziyet planı ve parsel aplikasyon krokisini görmek istedi. Belgeler; belediye avukatı tarafından heyete sunulamayınca belediyeden getirilmesi için keşfe ara verildi.

Yarım saat bekledikten sonra Marmaris Belediyesi imar müdürü ile ruhsatlarda imzası belediye yetkilisi evraklarla geldiler. Bilirkişi heyeti üyeleri gelen evrakları inceledi ve mahkemeye sunulmak üzere getirilen resmi belgenin onaylı (yasal) olmadığını tespit ettiler.

Bu tespit sonucu mahkeme hakimine “Biz eksiklikleri size iletelim. Mahkeme bu evrakları kurumlardan istesin, gerekirse tekrar keşif yaparız. Dava dosyasına eksik onaylı/resmi belgelerin eklenmesi ardından raporumuzu tamamlarız” dediler.

Keşif bu görüşmenin ardından sonlarılıp keşif tutanağı düzenlenerek taraflarca imzalandı.

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde 1988’de Hattat ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.

Otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla valiliğiyse Kızılbük Wellness Resort adıyla devam eden inşaat için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.