Marmaris belediye başkanı dahil beş kişi hakkında dava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalardaki gözaltıları protesto sırasında çıkan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve dört kişi hakkında dava açıldı.

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19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturmaların ardından başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte eylemler düzenlenmişti.

Gözaltıları protesto için CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi’ne doğru yürümüştü.

Protesto sırasında biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında Muğla Başsavcılığınca ‘kamu görevlisine direnme’ ve ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Muğla Başsavcılığının soruşturması tamamlanmasının ardından Ünlü hakkında aynı suçlardan dava açıldı.

Ayrıca Muğla CHP Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında ‘kamu görevlisine direnme’ ve ‘kamu görevlisine karşı nitelikli yaralama’, Marmaris Belediyesi özel güvenlik sorumlu amiri Ahmet Cemay Kocahan, belediye basın personeli Yağız Kalakoğlu ve CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut hakkında da ‘kamu görevlisine direnme’ suçundan dava açıldı.