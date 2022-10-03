Marlon Brando’nun Oscar’ını reddeden aktivist Sacheen Littlefeather öldü

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden 50 yıl sonra gelen özrü özel bir etkinlikte kabul eden aktivist Sacheen Littlefeather 75 yaşındaydı.

Görsel: One Bowl Productions

The Hollywood Reporter’ın haberine göre Mart 2018’de dördüncü seviye göğüs kanseri teşhisi konan Littlefeather’ın bakıcısı, “Pazar günü öğle saatlerinde Kuzey Kaliforniya’daki Novato kentinde sevdikleriyle çevrili evinde öldü” açıklamasını yaptı.

Akademi Twitter’da, “Marlon Brando’nun 1973 En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü’nü geri çeviren Amerikan yerlisi sivil haklar aktivisti Sacheen Littlefeather, 75 yaşında öldü” başlığıyla ölüm haberini paylaştı.

Paylaşımda Littlefeather’ın “ben gittiğimde, gerçeği savunduğunuzda, benim sesimi, milletlerimizin ve halkımızın sesini canlı tutacağınızı her zaman hatırlayın. Ben Sacheen Littlefeather olarak kalacağım. Teşekkürler” sözlerine yer verildi.

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw — The Academy (@TheAcademy) October 3, 2022

Amerikan sinemasında Amerikan yerlilerinin uğradığı ayrımcılığı protesto etmek amacıyla 1973 yılında Baba filminin başrol oyuncusu Marlon Brando’nın yerine Oscar sahnesine çıkan Littlefeather, ödülü reddetmiş, sahneden yuhalanarak inmişti.

Geçtiğimiz ay resmi bir özür yayınlayan Akademi, aktiviste özel bir tören düzenlemişti.