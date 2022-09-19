Akademi’den 50 yıl sonra gelen özrü kabul etti

Marlon Brando’nun 1973 yılında ‘Baba’ (The Godfather) filmindeki rolüyle kazandığı Oscar’ı protesto amacıyla reddetmek için sahneye çıkınca yuhalanan Sacheen Littlefeather, Oscarları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin 50 yıl sonra gelen özrünü, kendisi için düzenlenen özel etkinlikte kabul etti.

Fotoğraf: Terekah Najuwan

Aktivist ve oyuncu Littlefeather, kendisi için Los Angeles’taki Akademi Müzesi’nde düzenlenen ‘An Evening with Sacheen Littlefeather’ (Sacheen Littlefeather’la Bir Akşam) adlı özel etkinliğe katıldı.

Özrü kabul etmek için orada bulunduğunu aktaran Littlefeather, şöyle konuştu: “Bu özrü yalnızca kendim için değil, bu özrü duymayı hak eden ve buna çok ihtiyacı olan tüm milletlerimiz için kabul ediyorum. Şimdi, seyirciler arasındaki tüm Kızılderililerin ayağa kalkmasını istiyorum. İnsanlarımıza bakın, birbirinize bakın ve hayatta kalabildiğimiz için gurur duyun. Lütfen, ben öldüğümde, gerçeğinizi her savunduğunuzda, benim sesimi, milletlerimizin ve halkımızın sesini canlı tutacağınızı her zaman hatırlayın. Ben Sacheen Littlefeather olarak kalacağım. Teşekkürler.”

Ne olmuştu?

Littlefeather, 1973 yılında canlı yayınlanan törene ABD’li oyuncu Marlon Brando’nun kazandığı Oscar ödülünü reddetmek için çıkmıştı. ‘The Godfather‘ filmindeki performansıyla ödüle layık görülen Brando’nun reddetme gerekçesi ABD film endüstrisinde Amerikan yerlilerinin temsil edilmemesiydi. Brando’nun kendi yerine gönderdiği Littlefeather yuhalanmıştı. Salonu güvenlik eşliğinde terk ederken incitici ifadelere maruz kalmıştı.

Marlon Brando daha uzun bir konuşma hazırlamış ancak o, 60 saniyeyi aşmaması konusunda uyarılmış, konuşmayı kısa tutmuştu.

Akademinin eski başkanı David Rubin, o zaman 26 yaşında olan Littlefeather’ın konuşması sonrasında ‘mazur görülemeyecek ve haksız bir tacize’ uğradığını belirttiği bir mektup yollamıştı. Mektubun içeriğinde ‘Littlefeather’ın konuşmasının saygı ve insan onurunun gerekliliği ve önemini anımsatmaya devam ettiği’ belirtilmişti.