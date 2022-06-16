Marilyn Monroe filminden ilk fragman: Hollywood rüyasıydı, şöhret kabusu oldu

Netflix’in Hollywood’un efsane sarışını Marilyn Monroe’yu merkeze alan filmi ‘Blonde’un ilk tanıtımı yayınlandı.

Fotoğraf: Netflix

Filmde Monroe’yu Ana de Armas canlandırıyor. Joyce Carol Oates’ın çok satan kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini Andrew Dominik üstlendi. Kadrodaki diğer isimler Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ve Evan Williams.

Film Monroe’nun hikayesini kurguyla birleştirerek anlatıyor.

Platformun sosyal medya hesaplarından yayınlanan tanıtımı “Hollywood rüyasıydı, şöhret kabusu oldu” notuyla paylaşıldı.

Son bir not, 23 Eylül’de platformda yayınlacak film +18 kategorisinde.