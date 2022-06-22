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Yaramazlara biraz batar!

Margot Robbie tam ‘Barbie gibi’: Film setinden ilk fotoğraflar


Margot Robbie, Los Angeles’ta devam eden filmin setinde pembe kıyafetiyle tam ‘Barbie gibi’ydi

31 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, uzun platin saçları, yıldız desenli geniş paça pantolonu, önden düğmeli dar yeleğiyle filmin setinde ilk kez görüntülendi.


Bugüne kadar hep animasyon olarak ekranda hayat bulan Barbie’nin sinema filmi 21 Temmuz’da gösterime girecek.

Barbie’nin partnerini Ken’i Ryan Gosling canlandıracak. Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu ve Will Ferrell Barbie dünyasının diğer yıldızları.

Filmin yönetmen koltuğunda Greta Gerwig var. Gerwig’i ‘Lady Bird’deki yönetmenliğinden ve ‘Frances Ha’daki oyunculuğundan tanıyoruz. Barbie’nin senaryosunu Gerwig’le birlikte yazan Noah Baumbach, Marriage Story’nin senaristi ve yönetmeni.

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