İlk trans Barbie: Laverne Cox’un bebeği

Oyuncu ve aktivist Laverne Cox’un Barbie bebeği yapıldı. Mattel’in ürettiği ilk trans Barbie oldu.

Fotoğraflar: Mattel

Netflix’in ‘Orange is the New Black’ dizisiyle tanınınan oyuncunun bebeği 50’nci doğum günü öncesi 40 dolardan satışa sunuldu.

Cox yeni bebeğin insanların daha büyük düşler kurmasına yardımcı olmasını umuyor.

Emmy ödüllü oyuncu ve trans hakları savunucusu Cox çocukken Barbie bebek istediği için utandığını anlattı. Yıllar sonra, terapi sonrası gidip kendine bir tane bebek aldığını söyledi: “Bir Barbie aldım ve oynadım. Bu benim için içimdeki çocuğu iyileştirmenin bir yoluydu.”

Bir Barbie bebeğinin olmasının kendisi için çok anlamı olduğunu ifade eden oyuncu şöyle devam etti: “Umarım bütün cinsiyet kimliklerindeki çocuklar bu Barbie bebeğe bakıp hayal kurabilir. Oyun oynamak, bebeklerle dünyalar yaratmak hayal kurma alanıdır. Şimdi çocuklar Laverne Cox Barbie’yle, ilk trans Barbie’yle hayal kurabilir.”