Yeni bebeklerin kapsama alanı arttı: İşitme cihazı takan Barbie, vitiligosu olan Ken

Barbie çeşitlilik ve kapsayıcılık politikası kapsamında ilk işitme cihazı kullanan bebekleri dahil olmak üzere farklı modellerini piyasaya çıkarıyor.

Fotoğraflar: Mattel

Haziran’da piyasaya çıkacak ‘Fashionista‘ isimli koleksiyonda ilk kez deride pigmentasyon kaybına sebep veren vitiligosu olan Ken de yer alıyor.

Mattel oyuncak şirketinden yetkili yeni koleksiyonlarıyla çocukların kendilerinin yansıtıldığını görmesini amaçladıklarını belirtti. Ayrıca çocukların ‘kendilerine benzemeyen bebeklerle oynayarak’ kapsayıcılığın önemini kavramasının hedefleniyor.

Şirket kulak arkasına takılan iştime cihazını doğru şekilde kullanmak için alanında uzman bir doktorla çalıştı.

Yeni koleksiyondaki olumlu adımlar bunlarla da sınırlı değil. Tektip Barbie vücudu da yavaş yavaş terk ediliyor. Erkek bebeklerin geniş omuzları daralmış, daha az kaslı. Amaç farklı vücut tiplerinin temsil edilmesi.