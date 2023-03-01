Mansur Yavaş kulis haberine çıkıştı: Doğru değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığının gündeminde olmadığını ama millet ittifakı liderleri görevi kendisine verirse itiraz etmeyeceğini söyledi.

Yavaş, hakkında Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir kulis haberine de tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, adaylık iddialarını yalanladı. (YouTube)

Cumhuriyet’te Selda Güneysu imzalı kulis haberinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesinde aday düğümünün çözülmediği öne sürülmüştü. Aynı haberde, İYİ Partili yetkililerin görüşmede Mansur Yavaş’ın ismininin öne çıktığını söylediği iddia edilmişti. Buna göre İYİ Partililer, ’kazanma ihtimali yüksek aday’ olarak gördükleri Yavaş’ın adaylığında ısrarcı.

Ancak Yavaş pek oralı değil. Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programa bağlanan Yavaş, çıkan haberler hakkında şunları söyledi: “İki yıl önceki televizyon programlarında ne söylediysem şimdi de aynısını söylüyorum. Ben sayın genel başkanımızın (Kemal Kılıçdaroğlu), sayın Akşener’in iradesinin dışında hiçbir şekilde hareket edecek biri değilim. Gündemimde de yok. Şu anda 45 bin cenazemiz, binlerce yaralımız var ve ayrıca belediyemizin sorunları var.”

Cumhuriyet’in kulisine tepki

Yavaş, sözlerinin devamında Cumhuriyet’in haberine de tepkisini ortaya koydu. Bu konuda kendisinden görüş alınmadığını kaydeden Yavaş, şunları söyledi: “Biraz önceki gazete haberinin doğru olabilmesi için en azından benimle konuşulmuş olması lazım. Ben bu konuyu hiçkimseyle konuşmadım ki. Kaç gündür zaten deprem bölgesindeyim. Dolayısıyla bu konu benim dışımda bir konu. Altılı masanın konusu. Ben sayın genel başkanımızın veya sayın Akşener’in rızası dışında hiçbir şeye girmem, onların kararını desteklerim.“