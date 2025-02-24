Mansur Yavaş: Kararsız seçmen muhalefette yeterli enerjiyi göremiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “İktidara oy veren seçmenin iktidardan uzaklaştığını ama muhalefette de yeterli enerjiyi göremediği için kararsız olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Yavaş, ön seçim tartışmalarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“İtiraz ettiğim şey ön seçim değildi. Henüz tarihi belli olmadığı ve partinin enerjisinin buna harcanmaması için erken demiştim. Bugün yayınlanan bir ankete göre hala yüzde 38 kararsız var. İktidara oy veren seçmenin iktidardan uzaklaştığını ama muhalefette de yeterli enerjiyi göremediği için kararsız olduğunu düşünüyorum. Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor.”

Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalar için de şöyle konuştu:

“Ekrem bey ile iki gündür sabahları konuşuyorum, gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Her sabah bir soruşturmayla uyanıyoruz. Şunu hiç kimse unutmamalı, CHP’nin belediye başkanları, milletvekillerinin dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Sonuna kadar haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız.”