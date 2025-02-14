Mansur Yavaş, Erdoğan'a yanıt verdi: Algılarla değil icraatlerimizle konuşuyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ankara’da yollar çamurdan yürünmüyor” sözlerine yanıt verdi: “Biz Ankara’da belediyeciliği polemikle değil, hizmetle yapıyoruz.”

Solda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Fotoğraflar:AA

Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan gezileri dönüşünde şu açıklamayı yapmıştı: “Ankara’da yollar çamurdan yürünmüyor. Sokaklar sahipsiz köpeklerden geçilmiyor. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Orada da aynı durum söz konusu. Vatandaş hizmet beklerken, bunlar siyasi ikbal peşinde koşuyor.“

Mansur Yavaş, X’teki açıklamasında şunları söyledi:

“Biz Ankara’da belediyeciliği polemikle değil, hizmetle yapıyoruz. Elbette sokaklarımız bazen çamur da olabilir; bazı eksikliklerimiz de. Ama bizim yönetim anlayışımız tertemiz: Şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve aynı zamanda da sosyal ve üretken belediyeciliktir.

Ankaralıların güvenini yüzde 60’ın üzerinde almış bir belediye olarak, algılarla değil, icraatlarımızla konuşuyoruz. Bizim tek dayanağımız halkın iradesidir, tek hesabını verdiğimiz makam da Ankaralıların vicdanıdır.”