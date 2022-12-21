Yavaş’tan Akşener’e teşekkür: Ankara’yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hedefe konarsa kendisini de destekleyeceklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür etti: “Ankara’yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz.”

Meral Akşener ve Mansur Yavaş. (Fotoğraf: AA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili adaylık sözlerine “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır” yanıtını vermişti.

İYİ Partili yetkililerse Yavaş’ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘beraber seçtikleri için’ söz hakkına sahip olduklarını savunmuştu.

Diken’e konuşan İYİ Partili bir kurmay, Akşener’e yönelik bir linç kampanyası yürütüldüğünü düşündüğünü söylemişti. Partili isme göre CHP’den bazı isimler ve bazı ‘yorumcular’ Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına ‘Allah’ın emri gibi yaklaşıyor.’

”Beştepe sizinse Ankara bizimdir!’ demeyi de çok iyi biliriz‘

Bugün partisinin grup toplantısındaki konuşmasının bir kesitini Twitter’dan paylaşan Akşener, şöyle yazdı: “Bugün hedefleri Ekrem Başkan’dı, biz de onun yanındaydık. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan’ı koyarsa; bu sefer de onun yanında dimdik dururuz. Nasıl ki; ‘Saray sizinse Saraçhane bizimdir!’ dediysek ‘Beştepe sizinse Ankara bizimdir!’ demeyi de çok iyi biliriz.”

Yavaş’sa bunu alıntılayarak şunları dedi: “Teşekkürler sayın genel başkanım. Ankara’yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz.”