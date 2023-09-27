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Yaramazlara biraz batar!

Manchester City İngiltere Lig Kupası’na erken veda etti

İngiltere Lig Kupası’nda Newcastle United’a yenilen Manchester City elendi.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Organizasyonun üçüncü turunda öne çıkan maçlarda, Newcastle United, 53’üncü dakikada Alexander Isak’ın fileleri sarsmasıyla son üç sezonun lig şampiyonu Manchester City’yi 1-0’la geçti ve adını dördüncü tura yazdırdı.


Gtech Community Stadı’nda oynanan müsabakadaysa Arsenal, sekizinci dakikada Reiss Nelson’un golüyle Brentford’u 1-0 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

Liverpool, geriye düştüğü mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle tur atlayan taraf oldu. Leicester City, üçüncü dakikada Kasey McAteer’ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Bu golün asistini, milli oyuncu Yunus Akgün yaptı.

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İkinci yarıda atak bir oyun sergileyen Liverpool, 48’inci dakikada Cody Gakpo, 70’inci dakikada Dominik Szoboszlai ve 89’unncu dakikada Diogo Jota’nın ağları sarsmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti.

Lige iyi başlayamayan Chelsea, bu kupadaysa yoluna devam etti. Londra ekibi, Brighton & Hove Albion’u 50’inci dakikada Nicolas Jackson’ın golüyle 1-0 yendi.

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