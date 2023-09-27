Manchester City İngiltere Lig Kupası’na erken veda etti

İngiltere Lig Kupası’nda Newcastle United’a yenilen Manchester City elendi.
Organizasyonun üçüncü turunda öne çıkan maçlarda, Newcastle United, 53’üncü dakikada Alexander Isak’ın fileleri sarsmasıyla son üç sezonun lig şampiyonu Manchester City’yi 1-0’la geçti ve adını dördüncü tura yazdırdı.
Gtech Community Stadı’nda oynanan müsabakadaysa Arsenal, sekizinci dakikada Reiss Nelson’un golüyle Brentford’u 1-0 mağlup etti ve üst tura yükseldi.
Liverpool, geriye düştüğü mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle tur atlayan taraf oldu. Leicester City, üçüncü dakikada Kasey McAteer’ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Bu golün asistini, milli oyuncu Yunus Akgün yaptı.
İkinci yarıda atak bir oyun sergileyen Liverpool, 48’inci dakikada Cody Gakpo, 70’inci dakikada Dominik Szoboszlai ve 89’unncu dakikada Diogo Jota’nın ağları sarsmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti.
Lige iyi başlayamayan Chelsea, bu kupadaysa yoluna devam etti. Londra ekibi, Brighton & Hove Albion’u 50’inci dakikada Nicolas Jackson’ın golüyle 1-0 yendi.