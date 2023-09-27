Manchester City İngiltere Lig Kupası’na erken veda etti

MESUDE ERŞAN @mesudersan [email protected] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni varyantlara karşı koruyan güncel Covid-19 aşılarıyla ilgili, “Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil” demesi tepkilere yol açtı. Yüksek gelirli ülkelerde bir önceki sezon hem orijinal suşla hem de güncellenmiş Covid-19 aşılarıyla yapılan aşılamaların ölümü aşısızlara oranla 14 kat azalttığı, güncellenmiş aşılarla yapılan aşılamaların ölümü azaltmada orijinal […]