Maliye temettü gelirlerini takipte: 200 milyon lira vergi ödenmemiş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1725 kişinin halka açık şirketlerden beyan sınırını aşan 3,6 milyar liralık kar payı (temettü) kazanmalarına rağmen bu geliri beyan etmediklerini belirledi.

Fotoğraf: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2022, 2023 ve 2024’te halka açık şirketlerin yaptığı kar payı ödemelerini inceledi.

Gelir vergisinden istisna edilen tutar sonrasında kalan kar payı gelirleri beyan sınırını aşmasına rağmen yıllık gelir vergisi beyan etmeyen 1725 kişi tespit edildi.

3,6 milyar liralık kar payının beyan edilmediği ve buna bağlı olarak da yaklaşık 200 milyon liralık verginin ödenmediği belirlendi. Beyanname vermeyen kişiler vergi dairelerine bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çalışmalarını sürdüreceğini belirterek “Bu tür çalışmalarla hem gönüllü uyum seviyesini artırmayı hem de vergi sisteminin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.