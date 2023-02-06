Malatya’da depremde can kaybı en az 47

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kentte 47 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Malatya. Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa (AFAD) depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. AFAD’a göre 06:30 itibariyle can kaybı sayısı 76.

AA’nın 7.01’de aktardığına göre, Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın saat 10 gibi aktardığına göre, kentte 47 kişi hayatını kaybetti, 550 kişi yaralandı. 300 bina da yıkıldı.