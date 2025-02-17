Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Kale ilçesinde saat 18:41’de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığına göre depremin merkez üssü Kale ilçesi.
Deprem, yerin 7,24 kilometre derinlikte meydana geldi.
Yaramazlara biraz batar!
Malatya’nın Kale ilçesinde saat 18:41’de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığına göre depremin merkez üssü Kale ilçesi.
Deprem, yerin 7,24 kilometre derinlikte meydana geldi.
HBO’nun dizisinde Harry Potter rolünü Dominic McLaughlin, Hermione Granger’ı Arabella Stanton ve Ron Weasley’i Alastair Stout canlandıracak.
Avrupa Birliği (AB), savunma sanayisinde ortak tedarik ve üretim için kullanılacak 150 milyar avroluk yeni fonu onayladı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üçüncü ülkeler sürece dahil olabilecek.
Akdeniz Üniversitesi, (AÜ) rektör yardımcılığı, hukuk fakültesi dekanlığı ve etik kurulu başkanlığı da yapan Mehmet Altunkaya’nın profesörlük kadrosunu iptal etti.
ABD’li kahve zinciri Starbucks, kurumsal jet filosu için kaptan pilot arıyor. Vaadedilen maaş 360 bin dolara (yaklaşık 14 milyon lira) kadar çıkıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman vasfını yitirmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanını kullanan vatandaşların mülkiyet haklarını belirleyip tapu verecek.