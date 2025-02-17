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Yaramazlara biraz batar!

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Kale ilçesinde saat 18:41’de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığına göre depremin merkez üssü Kale ilçesi.


Deprem, yerin 7,24 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin merkez üssü. Görsel: AFAD

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