Ankara’da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığına göre saati 13:20 olarak kaydedilen depremin merkez üssü Yenimahalle ilçesi.

Deprem, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldi.