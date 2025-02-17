Ankara’da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığına göre saati 13:20 olarak kaydedilen depremin merkez üssü Yenimahalle ilçesi.
Deprem, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldi.
Yaramazlara biraz batar!
Ankara’da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığına göre saati 13:20 olarak kaydedilen depremin merkez üssü Yenimahalle ilçesi.
Deprem, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldi.
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