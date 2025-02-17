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Yaramazlara biraz batar!

Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Ankara’da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığına göre saati 13:20 olarak kaydedilen depremin merkez üssü Yenimahalle ilçesi.


Deprem, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldi.

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