Mahruki ‘paylaşımları kamu barışını bozmaya elverişli’ olduğu için tutuklanmış

Mahkeme tutanaklarına göre Nasuh Mahruki’nin tutuklanma gerekçesi “Paylaşımları kamu barışını bozmaya elverişli” olarak belirtilmiş.

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Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oy açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından “İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor” demişti.

İstanbul başsavcılığı Mahruki hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Dün adliyede savcılığa ifade veren Mahruki çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Mahruki savcılıktaki ifadesinde paylaşımları ‘elektronik oylama sisteminin Türkiye’de adil ve dürüst bir seçim yapılması adına riskli olduğunu’ belirtmek amacıyla yaptığını söylemişti.

ANKA‘nın ulaştığı mahkeme kararına göre Mahruki’nin tutuklanma gerekçesi şöyle:

“…Ülkenin iç ve dış güvenliği ve kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya ve devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştı.

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket etti. Eylemini sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gerçekleştirmesi ve söz konusu paylaşımların birçok kişi tarafından görülebilme imkanının bulunması karşısında aleniyet unsurunun oluştu.

Paylaşım içerikleri ve paylaşımın görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylem kamu barışını bozmaya elverişli...”