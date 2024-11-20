Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı.

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Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oy açıklamasına ilişkin, “İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor” paylaşımında bulunmuştu.

İstanbul başsavcılığı Mahruki hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Mahruki X’ten “Evime sivil kıyafetli yedi sekiz tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin” diye yazmıştı.

Bugün adliyeye giderek savcılığa ifade veren Mahruki, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Mahruki, tutuklama talebine ilişkin X’te şu açıklamayı yapmıştı:

“Dün savcı belli oldu, bu sabah savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum.

Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148’inci ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123’üncü ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem’den hukuk manzaraları.”

Şüphelinin kaçma şüphesi, üzerine atılı suçun ceza üst sınırı ve mevcut delil durumunu dikkate alan mahkeme, adli kontrol tedbirinin yetersiz olacağı gerekçesiyle Mahruki’nin tutuklanmasına karar verdi.