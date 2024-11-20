Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi

Hakkında iki ayrı suçlamayla soruşturma başlatılan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Mahruki, tv100’ün YSK Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oy açıklaması haberi üzerine “İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor” paylaşımında bulunmuştu.

İstanbul başsavcılığı Mahruki hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Mahruki X’ten “Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin” diye yazmış, daha sonra uygulamaya tepki göstermişti.

Mahruki soruşturma kapsamında bugün adliyeye giderek savcılığa ifade verdi. Mahruki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Mahruki’nin X’teki açıklaması şöyle:

“Dün savcı belli oldu, bu sabah savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum.

Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148’inci ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123’üncü ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem’den hukuk manzaraları.”