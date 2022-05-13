Mahkeme erkeğe ‘kel’ denmesini cinsel taciz saydı

Britanya’da bir iş mahkemesi bir erkeğe kel demeyi cinsel taciz saydı.

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Guardian’ın aktardığına göre hakim saç kaybının erkekler arasında kadınlardan daha yaygın olduğunu belirterek birini tarif etmek için kel kelimesini kullanmanın ayrımcılık olduğuna hükmetti. Bir erkeğin kelliği üzerine yorum yapmanın bir kadının memelerinin büyüklüğü üzerine konuşmakla eşdeğer olduğu ifade edildi.

Kendi saç eksikliğinden yakınan üç erkeğin dahil olduğu heyet tarafından verilen kararda davacı üretim fimasında çalışan kıdemli bir elektrikçiydi.

Tony Finn, West Yorkshire’daki Bung isimli şirketin 24 senelik çalışanıydı. Geçen yıl mayıs ayında işten çıkarıldı. Şirketi mahkemeye veren Finn başka suçlamaların yanı sıra, fabrikanın süpervizörü Jamie King arasında geçen olayda cinsel taciz mağduru olduğunu öne sürdü.

Finn 2019’da yaşanan tartışma sırsında King’in kendisine ‘bald cunt‘ (Kel pislik) dediğini ve bu hakarette görünüşüyle ilgili yoruma daha çok üzüldüğü anlattı.

Hakim Jonathan Brian başkanlığındaki mahkeme heyeti ifadenin hakaret mi yoksa taciz mi olduğu konusunu tartıştı.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: “Finn açısından bu şekilde aşağılayıcı bir şekilde anılmanın istenmeyen bir davranış olduğuna dair şüphe yok. Bu tür küfürlü dil kullanımı fabrikada yaygın olabilse de King, görünüşü hakkında davacıya kişisel açıklamalar yaparak sınırı aşmıştır.”

Mahkeme heyeti Finn’in küfürlü dilden şikayetçi olmadığını özellikle kel denmekten rahtsızlık duyduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Kanaatimize göre ‘kel‘ kelimesi ile koruma altındaki cinsiyetin özellikleri arasında bağlantı vardır. Şirket avukatı kadınların da erkekler gibi kel olabileceğini söylerken haklıydı. Ancak heyetin üç üyesinin kefil olabileceği üzere kellik erkekler arasında kadınlarda olduğundan çok daha yaygındır, doğal olarak cinsiyetle ilgili olduğunu düşünüyoruz.”

Davacının alacağı tazminat miktarına daha sonra karar verileceği belirtildi.