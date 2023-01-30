Mahir Günşiray’dan Netflix’e ‘Şahmaran’ eleştirisi: Bravo, üç kişilik dizi yapmışsınız!

‘Şahmaran’ dizisinin Ural’ı oyuncu Mahir Günşiray, dizinin tanıtımlarında yalnızca üç başrol oyuncusunu paylaşan Netflix’e sert tepki gösterdi.

Nilay Erdönmez (Hare) – Mahir Günşiray (Ural) – Burak Deniz (Maran)

Netflix’in, başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı diziyi yalnızca üç oyuncu üzerinden tanıtması tartışmaya yol açtı.

Netflix tanıtımda “Şahsu, Maran ve Cihan… Sabaha kadar dinleyeceklerim tam liste” ifadesini kullanmıştı.

Dizide Maran’ın (Burak Deniz) babası Ural karakterini canlandıran oyuncu Mahir Günşiray, Netflix’in Instagram hesabından yapılan bu paylaşımı “Bravo! 3 kişilik dizi yapmışsınız! Tebrik ediyorum! Başarılarınızın devamını dilerim” diye eleştirdi.

Günşiray’ın yorumu dizinin izleyicilerini de ikiye böldü. Bir kısım Günşiray’ın tepkisini ‘abartılı’ bulurken, bir kısım Netflix’in yalnızca başrol oyuncularını tanıtmasının ‘saygısızlık’ olduğunu öne sürdü.

Günşiray bir kullanıcının, “Siz de genç ve başarılı ana karakterlerdeki oyuncuları ‘ustalığınıza’ saygı duymayarak, ince bir şekilde tebrik etmek ve desteklemek yerine çok güzel aşağılamaya çalıştınız… Size de tebrikler” yorumuna şu yanıtı vererek, ne demek istediğini anlattı:

*Oyunculara saygımız ve takdirimizi siz bilemezsiniz. Konuyu anlamadan yazmış olmak için yazmak anlayış kıtlığına sahip olanlara ait.

*Bir film ya da dizi çekim ekibi dışında, oyuncu ekibinin işidir.

*Çağımızda -özellikle Türkiye’de- ucuz ve akılsız tanıtım taktikleri birkaç kişiyi ön plana çıkarıp başarı sağlamak amacında oluyor, oysa -en çok emeği ve başarısı olan başroldeki oyuncular dışında- tüm oyuncuları da tanıtmayı hedeflese işin kendisi de bundan büyük fayda görür. Ama sığ bakış açısı hakim.

Günşiray, “Haklı olsanız da bu açıklamalarınızla başrol oyuncularını ‘zan altında’ bırakıyorsunuz” sözlerine ise şöyle yanıt verdi: “Böyle anlaşıldığını sanmıyorum. Konunun söz konusu oyuncularla hiç ama hiç ilgisi yok. Hepsi çok çok başarılı. Konu tamamen tanıtımla ilgili.”