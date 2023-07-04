Lüks yaşam için en pahalı 10 şehir

İsviçre merkezli özel banka Julius Baer, ‘iyi yaşamanın’ en maliyetli olduğu şehirleri açıkladı.
Banka, her yıl ‘lüks yaşamak’ için en çok para harcanması gereken şehirleri açıklıyor. Banka, bu şehirleri belirlerken şunların fiyatına bakıyor:
- Bisiklet
- Araba
- Mücevher
- Kadın el çantası
- Kadın ayakkabası
- Erkek takım elbisesi
- Konut
- Teknolojik cihazlar
- Koşu bandı
- Saat
- Viski
- Şarap
- Özel okul
- Business uçak bileti
- Akşam yemeği
- İşletme yüksek lisansı
- Sağlık sigortası
- Otel odası
- Lazer tedavisi
- Avukat ücreti
Buna göre, bu yılın en maliyetli şehirleri en çoktan en aza doğru şöyle:
- Singapur (Singapur)
- Şanghay (Çin)
- Hong Kong (Hong Kong)
- Londra (Britanya)
- New York (ABD)
- Monako (Monako)
- Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)
- Taipei (Tayvan)
- São Paulo (Brezilya)
- Miami (ABD)