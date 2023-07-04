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Yaramazlara biraz batar!

Lüks yaşam için en pahalı 10 şehir

İsviçre merkezli özel banka Julius Baer, ‘iyi yaşamanın’ en maliyetli olduğu şehirleri açıkladı.

Singapur. Fotoğraf: AA

Banka, her yıl ‘lüks yaşamak’ için en çok para harcanması gereken şehirleri açıklıyor. Banka, bu şehirleri belirlerken şunların fiyatına bakıyor:


  • Bisiklet
  • Araba
  • Mücevher
  • Kadın el çantası
  • Kadın ayakkabası
  • Erkek takım elbisesi
  • Konut
  • Teknolojik cihazlar
  • Koşu bandı
  • Saat
  • Viski
  • Şarap
  • Özel okul
  • Business uçak bileti
  • Akşam yemeği
  • İşletme yüksek lisansı
  • Sağlık sigortası
  • Otel odası
  • Lazer tedavisi
  • Avukat ücreti

Buna göre, bu yılın en maliyetli şehirleri en çoktan en aza doğru şöyle:

  • Singapur (Singapur)
  • Şanghay (Çin)
  • Hong Kong (Hong Kong)
  • Londra (Britanya)
  • New York (ABD)
  • Monako (Monako)
  • Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)
  • Taipei (Tayvan)
  • São Paulo (Brezilya)
  • Miami (ABD)

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