Lüks yaşam için en pahalı 10 şehir

İsviçre merkezli özel banka Julius Baer, ‘iyi yaşamanın’ en maliyetli olduğu şehirleri açıkladı.

Singapur. Fotoğraf: AA

Banka, her yıl ‘lüks yaşamak’ için en çok para harcanması gereken şehirleri açıklıyor. Banka, bu şehirleri belirlerken şunların fiyatına bakıyor:

Bisiklet

Araba

Mücevher

Kadın el çantası

Kadın ayakkabası

Erkek takım elbisesi

Konut

Teknolojik cihazlar

Koşu bandı

Saat

Viski

Şarap

Özel okul

Business uçak bileti

Akşam yemeği

İşletme yüksek lisansı

Sağlık sigortası

Otel odası

Lazer tedavisi

Avukat ücreti

Buna göre, bu yılın en maliyetli şehirleri en çoktan en aza doğru şöyle: