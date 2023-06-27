Lukaşenko Prigojin’le görüşmesini anlattı: Putin yardım istedi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner Grubu lideri Yevgeni Prigojin’i nasıl ikna ettiğini anlattı.

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Özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Moskova’ya doğru yürüyen Prigojin’i geri çekilmeye Lukaşenko ikna etmişti.

DW Türkçe’nin haberine göre yaşananları Belaruslu subay ve memurlara anlatan Lukaşenko, Prigojin’den övgüyle söz etti.

Lukaşenko, Prigojin’in Ukrayna’da çok sayıda askerini kaybetmesi nedeniyle sarsılmış ve bu kayıplara şahit olan taarruz birliklerinin komutanları tarafından baskı altına alınmış olduğunu ifade etti. Lukaşenko’nun ifadesine göre, Prigojin birlikleriyle Ukrayna’dan Rostov’a geldiğinde ‘yarı delirmiş’ bir haldeydi.

Belarus Devlet Başkanı, Wagner milislerinin bu kenti kuşattığı ve diğer birliklerin de başkent Moskova’ya doğru ilerlediği esnada Progojin’le müzakere için saatlerce uğraştığını aktardı.

‘Sizi böcek gibi ezerler’

Wagner liderinin ordunun yönetici kadrosundaki yozlaşma ve yetersizlik nedeniyle öfkeli olduğunu ve muhtemelen ölen askerleri için intikam duygusuyla orduya saldırı hazırlığına giriştiğini kaydeden Belarus Devlet Başkanı, Prigojin’in “Biz adalet istiyoruz, onlar bizi boğmak istiyor! Moskova’ya ilerliyoruz” sözlerine, “Daha yarı yolda sizi böcek gibi ezerler” sözleriyle yanıt verdiğini ve Prigojin’e ordunun yönetici kadrosunda değişiklik taleplerinin de yerine getirilmeyeceğini söylediğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüştüğünü aktaran Lukaşenko, Prigojin’e ulaşamayan Rus liderin kendinden yardım istediğini söyledi.