Wagner’in kurucusu Prigojin’e yönelik ceza davası kapatıldı

Rus yönetimine isyan eden Wagner paralı savaşçı grubunun başı Yevgeniy Prigojin’e yönelik açılan ceza davasının kapatıldığı açıklandı.

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Prigojin’e yönelik Rus yönetimine silahlı isyanı nedeniyle 23 Haziran’da ceza davası açıldığı anımsatıldı.

İsyana katılanların 24 Haziran’da ‘suç içerikli’ eylemlerinden vazgeçtiğine dikkat çekilen açıklamada, “Söz konusu durum ve soruşturma süreci için önemli diğer koşullar dikkate alınarak, 27 Haziran’da ceza davasının kapatılmasına karar verildi” dendi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre de Wagner’e ait askeri teçhizatın Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklere devredilmesi yönünde hazırlıklar devam ediyor.

Wagner’in Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyanını ‘vatana ihanet’ olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimiyse ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Prigojin’in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin’e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “Prigojin, Belarus’a gidecek” demişti.