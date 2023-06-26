Putin’den ‘kan dökmeyen Wagner savaşçıları’na iki seçenek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silahlı isyana kalkışıp geri çekilen Rus paralı asker şirketi Wagner’in ‘kan dökmeyen’ savaşçılarının Rusya’da sözleşme imzalayarak orduya katılabileceğini veya Belarus’a gidebileceğini söyledi.

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Televizyondan Rusya vatandaşlarına seslenen Putin, Wagner savaşçılarının ‘ezici çoğunluğunun vatansever olduğunu’ söyledi: “Geri çekilerek daha fazla kan dökülmesini engellediler.”

Belarus’a gitmek isteyen Wagner savaşçılarına ‘sözünü tutacağını’ söyleyen Putin, “Kan dökmeyen Wagner askerlerine ve komutanlarına teşekkür ediyorum. Savunma bakanlığıyla sözleşme imzalayabilir veya Belarus’a gidebilirsiniz.”

Putin, ‘isyanın nasıl olsa bastırılacağını, organizatörlerin eylemlerinin suç olduğunu anladığını’ da söyledi.

Rusya devlet başkanı ayrıca Batı’yı ‘isyanı kışkırmak’la suçladı.

Wagner’in Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyanını ‘vatana ihanet’ olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimiyse ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Prigojin’in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin’e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “Prigojin, Belarus’a gidecek” demişti.