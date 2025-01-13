Londra'da pantolonsuz metro günü

Britanya’nın başkenti Londra’da dün, yüzlerce insan pantolonsuz metro yolculuğu yaptı.

Fotoğraf: Guardian

Euronews’ün aktardığına göre yıllardır düzenlenen ve gelenekselleşen bu yolculuk, tamamen eğlence amacıyla yapılıyor.

Ocak 2002’de New York’ta sadece yedi kişiyle başlayan etkinliğe bu yıl Londra’da onlarca kişi katıldı.

Etkinliğin herhangi bir anlamı yok.

Pantolonsuz metroya binen 40 yaşındaki antrenör Dave Selkirk, “Çok fazla olumsuz ve can sıkıcı şeyler oluyor. Sırf eğlence olsun diye bir şeyler yapmak güzel” dedi.

Yüzlerce Londralı metroda pantolonsuz fotoğraf çektirdi.