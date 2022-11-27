Dondurucu suda çıplak yüzme festivalleri popülerleşiyor

Kışın en soğuk günlerinde buz gibi suda çıplak yüzmek, sadece ‘cesur’ olanlar için geçerli bir aktivite gibi görünse de bu durum Avrupa’da gençler arasında yayılıyor.

Fotoğraf: VisitDenmark

Eski bir gelenek

Dünyanın birçok bölgesinde her yaştan cesur yüzücüler tatilleri kutlamak, ulusal gelenekleri takip etmek için buz gibi sulara dalıyorlar. Yani bu hobi yeni değil.

Özellikle İskandinavya, Doğu Avrupa ve Rusya’da, yüz yıllardır -kısmen kültürel bir gelenek olarak- örneğin yeni yılda, Epifani ve Noel gibi dini kutlamalarda bu geleneğe bağlı kalanlar kendilerini soğuk sulara atıyor.

Bu geleneklerle birlikte yeni etkinliklerin de eklenmesiyle soğuk su sevdalılarının sayısı artıyor.

Dünya çapında Uluslararası Buzda Yüzme Derneği ve Uluslararası Kış Yüzme Derneği gibi uluslararası kuruluşların sponsorluğunu yaptığı buzda yüzme yarışmalarının sayısı artıyor. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da giderek daha fazla dernek ‘ayı dalışları’ düzenliyor.

Çıplak kış yüzüşleri

Şimdi bu etkinlikler arasına çıplak yüzme festivalleri de etkilendi. Danimarka’daki Skagen Kış Yüzme Festivali, soğuk suya dalış kategorisinde daha ‘eğlenceli’ yarışmalar arasında yerini aldı.

Ülkenin en kuzeyindeki şehir olan Skagen’de her yıl binlerce turist, dört günlük festival boyunca ‘çıplak yüzme’ yarışmasını izlemek ve katılmak için bir araya geliyor.

Sonderstrand sahilinde her sabah katılımcılar kıyafetlerini çıkarıp dondurucu deniz suyuna giriyor.

Forbes’tan Cecilia Rodriguez, bu festivallerin nudistler için bir cennet olduğunu yazdı.

Üstelik bu etkinlikler Danimarka’nın köylerine bile yayılmış durumda.

Kopenhag’tan bir soğuk suda çıplak yüzme etkinliği

Soğuk suya dalmanın faydaları

Heyecana ek olarak ‘Viking tarzı yüzme’ olarak bilinen bu durumun popülaritesinin ana nedenleri arasında zihinsel ve fiziksel faydaları da geliyor.

Öncelikle soğuk suda yüzme öncesi vücudunuzu alıştırmadıysanız bunun tehlikeli olabileceğini belirtmek gerekiyor. Onun için yüzmeye niyetlenenlere kendilerini yavaş yavaş soğuk suya alıştırmaları tavsiye ediliyor.

Soğuk suya dalışın adrenalin, serotonin, kortizol ve dopamin salınımını tetiklediği ve bunun da diğer faydaların yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kan dolaşımını iyileştirdiği, libidoyu artırdığı, kalori yaktığı ve stresi azalttığı bildiriliyor.

İskandinavya’da düzenli olarak kutup dalışlarına katılan genç erkekler üzerinde yapılan bir araştırma, kışın yüzmenin vücudun aşırı sıcaklıklara daha iyi uyum sağlamasına izin verebileceğini gösteriyor.