Çıplak farkındalık: 2 bin 500 kişi aynı anda soyundu

Toplu çıplak fotoğraflarıyla tanınan ünlü ABD’li Spencer Tunick’in, cilt kanseri farkındalığına dikkat çeken çalışması için 2 bin 500 çıplak insan Bondi Plajı’nda bir araya geldi.

Bondi Plajı, 2 bin 500 çıplak insan Tunick’e poz verdi. Fotoğraf: Reuters

Daha önce 5 bin çıplak insanı Sydney Opera House önünde çeken ve dünya çapında ün kazanan Tunick’in dördüncü Avustralya projesi için 2 bin 500 insan bir araya geldi poz vermek için soyundu.

Bu proje kapsamında Avustralya’nın en ünlü plajlarından Bondi, tarihinde ilk kez çıplaklar plajı olarak kullanıldı.

Sidney Opera Binası, 2010. Fotoğraf: Spencer Tunick

Sabah saat 04.00 sularında plajda toplanan 2 bin 500 kişi bir yılda cilt kanserinden yaşamını yitiren ortalama insan sayısını temsil ediyor. Tunick, çalışmasının cilt kanseri oranı yüksek olan ülkelerden Avustralya’da insanları kontrole gitmeye iteceğini umduğunu söyledi.

Orada bulunan kalabalık, poz vermenin yanı sıra ülke çapında bir cilt kontrolü pilot projesi başlatmak için çalışan ‘Skin Check Champions’a bağış topladı.

Bir katılımcı, “Kolumdan melanom aldırdım ve herkesin cildini kontrol ettirmesi gerektiğini duyurmayı gerçekten çok isterim” derken, bir diğer katılımcı “Avustralya’da cilt kanserinden etkilenen birini herkes tanır” diyor.

Bir grup yabancıyla çıplak olma düşüncesi bazılarını yıldırsa da kısa sürede buna alıştıklarını söylediler: “Bir geri sayım yaptılar ve sonra herkes aynı anda soyundu… Gerçeküstüydü. Bondi’de bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Kesinlikle hayatta bir kez bulunabilecek bir fırsat.”

Bir saatten fazla süren bir çekimden sonra, çoğu kişi sıcak bir duş almak için evlerine döndü.

ABD ve Avrupa’da işleri müzelerde sergilenen Tunick, çalışmalarını kısmen yerleştirme, kısmen fotoğrafçılık, kısmen performans sanatı, kısmen mekan sanatı ve kısmen portre olarak tanımlıyor.

Sanatçı, 50 eyalette halka açık şekilde çıplak insanları fotoğraflamak istediği ABD’deki yolculuğunu konu alan HBO filmi ‘Naked States’ (Çıplak Devletler) de dahil olmak üzere üç belgeselde yer alıyor.