Londra’da yaklaşık 100 bin kişi Filistin için başbakanlığa yürüdü

Britanya’nın başkenti Londra’da, Filistin’le dayanışma için toplanan yaklaşık 100 bin kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında başbakanlığa yürüdü.

Fotoğraf: AA

İsrail’in Gazze’ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin yanlısı göstericiler, öğle saatlerinde başkentin simge mekanlarından Oxford Caddesi’ndeki Marble Arch’ta toplandı.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin’le dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi için seslendi.

“Gazze’de soykırım var”, “İşgale son”, “Şimdi ateşkes” diye yazılı pankartlar taşıyarak “Filistin’e özgürlük” sloganları atan göstericiler, daha sonra Marble Arch’tan başbakanlığa yürüyüşe geçti.

Fotoğraf: AA

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşe katılanlar, Britanya hükümetinin İsrail’e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Filistin yanlısı göstericiler, İsrail’in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığıyla itham ettikleri hükümeti protesto etti.

Londra’nın polis teşkilatı Metropolitan Police, gösterilere yaklaşık 100 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın, 11 Ekim’de ülkede bazı durumlarda ‘Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği’ açıklaması, göstericilerin binlerce Filistin bayrağıyla yürüyüşe katılmasına engel olamadı.

Fotoğraf: AA

Yürüyüşün ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Caddesi’nde kurulan platformda konuşmalar yapılacak.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1756’sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 84 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.