Lojistik devi DHL, MNG Kargo’yu satın alıyor

Dünyanın önde gelen lojistik firmalarından DHL Grup, MNG Kargo’yu almak için anlaşma imzaladı.

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Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın gruptan Mehmet Nazif Günal’a ait MNG Kargo, 27 aktarma merkezi, 800’ü aşan şube ve yaklaşık 10 bin kişilik çalışana sahip.

Satış anlaşmasıyla DHL Grup’un uluslararası lojistik uzmanlığından ve geniş küresel ağından faydalanacak MNG Kargo, DHL e-ticaret biriminin bir parçası olacak ve DHL e-ticaret Avrupa kargo teslimatı ağını tamamlayacak.

Satışa dair ayrıntılar daha sonra açıklanacak.