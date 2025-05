Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında bir araç kalabalığın arasında daldı: 47 yaralı

Britanya’nın Liverpool kentinde Premier Lig şampiyonluğu için düzenlenen kutlamalar sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. 47 kişi yaralandı.

Liverpool’un Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar kent merkezinde bir araya geldi.

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kalabalığa daldı. Polis olaya kısa sürede müdahale etti.

Merseyside Polisi, aracı durdurduklarını ve 53 yaşında bir İngiliz’in gözaltına alındığını açıkladı. Acil servis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Polis, olayda yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşmadı.

Britanya Başkanı Keir Starmer, X hesabından olayı ‘dehşet verici’ diye nitelendirdi ve hızlı şekilde müdahale eden polisle acil servis ekibine teşekkür etti.

Starmer ayrıca “Gelişmeler hakkında bilgilendiriliyorum ve polisin soruşturmasını yürütebilmesi için gerekli alanın tanınmasını rica ediyorum” yazdı.

Olayda 47 kişi yaralanırken emniyet müdür yardımcısı Jenny Sims, şunları söyledi:

“Bunun münferit bir olay olduğuna inandığımızı ve şu anda bu olayla ilgili olarak başka kimseyi aramadığımızı size söyleyebilirim. Olay terörizm olarak değerlendirilmemektedir. İnsanlardan olayla ilgili üzücü görüntüleri internette paylaşmaktan kaçınmalarını ve lütfen her türlü bilgiyi doğrudan soruşturma ekibimizle paylaşmalarını rica ediyoruz.”

We are currently dealing with reports of an RTC in Liverpool city centre. We were contacted at just after 6pm today, Mon 26 May, following reports a car had been in collision with a number of pedestrians on Water Street. The car stopped at the scene and a male detained. pic.twitter.com/1qomVIDuqB