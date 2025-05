Liverpool 'Kırmızılar'ı enflasyondan koruyor: Bilet fiyatları donduruldu

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, 2025-26 sezonunda genel bilet ve kombine fiyatlarını artırmama kararı aldı.

Üst üste yedi sezon bilet fiyatlarını donduran Liverpool, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için yüzde iki zam yapmıştı.

Geçen ay taraftar grupları kulübe açık bir mektup yazarak iç saha maçlarına katılım maliyetinin düşürülmesini talep etmişti.

Kulüp bunun üzerine bir kez daha bilet fiyatlarını dondurdu.

İngiliz devi maç başı bilet fiyatlarının dokuz ila 61 sterlin (410-2 bin 784 lira), sezonluk biletlerinse 713 ila 904 sterlin (32,5 ila 41,2 bin lira) olacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle dendi: “Geçen ekimde kulübün sisteminden 500 bin Liverpool taraftarına biletleme konularıyla ilgili görüşlerini almak için bir anket gönderildi.

62 binden fazla taraftar yanıt verdi. Çoğunluğu bilet erişimi ve çevrimiçi satın alma sürecinin başlıca sıkıntıları olduğunu belirtti. Bu nedenle kulüp gelecek sezondan itibaren bir dizi biletleme politikası değişikliğine gitti. Alınan karar doğrultusunda maç biletleri 2025/2026 sezonunda sabit kalacak.”

CNBC-e‘nin haberine göre ‘Kırmızılar’, son 15 yıla bakıldığında bilet fiyatlarını yüzde 45’lik enflasyona rağmen sadece yüzde 28 artırdı.

