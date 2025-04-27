Premier Lig'de şampiyon Liverpool

Liverpool, İngiltere 1’inci Futbol Ligi’nde (Premier Lig) bitime dört hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
34’üncü hafta karşılaşmasında Liverpool, sahasında 16’ncı sıradaki kuzey Londra ekibi Tottenham’ı 5-1 yendi.
Bu galibiyetle 82 puana ulaşan ‘Kırmızılar’, 67 puanla ikinci sıradaki Arsenal’ı geride bırakarak lig tarihindeki 20’nci şampiyonluğuna ulaştı.
Liverpool en son 2019-2020 sezonunda 30 yıl aranın ardından ligi zirvede bitirmişti.
WE'RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS! 🏆 pic.twitter.com/2IbnXCX4mF— Liverpool FC (@LFC) April 27, 2025