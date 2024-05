Limonun sağlığa en önemli beş faydası

Narenciye meyvesi limonun insan vücuduna sayısız faydası var.

Görseller: pexels

Güneş ışığı bir meyve olsaydı limon olurdu. Sarı narenciye o kadar seviliyor ki, ona adanmış festivaller var. Ve nedenini anlamak oldukça kolay. Limon parlak, keskin, sulu ve taze bir meyvedir. Kendine özgü ekşi tadıyla hem tatlı hem de tuzlu tarifler için çok yönlüdür. Limon sade bir bardak suyu canlandırabilir veya soslara ve fırınlanmış ürünlere karmaşık lezzet notları katabilir. Bu lezzetli meyvenin tadını ne kadar çıkarırsanız çıkarın, potansiyel sağlık yararlarını duyduktan sonra daha fazla yemek isteyeceksiniz.

C vitamini gibi antioksidanlar açısından zengin

Portakal ve greyfurt gibi diğer turunçgiller gibi limon da C vitamini ve flavonoidler gibi antioksidan özelliklere sahip bitki bileşikleri açısından zengin bir kaynaktır. Uzmanlar, bir limon suyunun önerilen günlük C vitamini miktarının üçte birinden fazlasını sağladığını belirtiyor. C vitamininin sağlıklı bağışıklık fonksiyonunu desteklemesiyle ünlüdür ancak soğuk algınlığını savuşturmaktan çok daha fazlasını yapar. Bir incelemeye göre, C vitamini diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltabilir, yaralı dokuları iyileştirebilir ve aterosklerozu önleyerek kalp sağlığını destekleyebilir.

Cilde kolajen üretimini destekleyebilir

C vitamini, donuk cildi aydınlatma, serbest radikallerle savaşma ve kolajen üretimini artırma yeteneği nedeniyle popüler bir cilt bakım bileşenidir. Bunu birçok serum ve kremde bulabilirsiniz ancak C vitaminini de tüketerek cilt sağlığına olan faydalarını ikiye katlayabilirsiniz.

Demir emilimini artırmaya yardımcı olur

C vitaminini demir açısından zengin gıdalarla birleştirmeniz gerektiğini duymuş olabilirsiniz, işte nedeni bu. Aslında vücut, yediğiniz besinlerin içindeki tüm besinleri emmez. Araştırmacılar, et gibi hayvansal proteinlerden hem demirinin yüzde 25 ile 30’unu, hem olmayan demirin yüzde 1 ile 10’unu bitki kaynaklarından emebileceğimizi tahmin ediyor. Yani limon gibi C vitamini açısından zengin gıdaları bitki bazlı demir kaynaklarıyla eşleştirmek, demir emilimini artırmaya yardımcı olabilir.

Diyet lifi sağlar

Yüksek lifli diyetler, kalp hastalığı gibi bazı hastalıkların riskinin azalmasıyla ilişkilidir. Bir bardak limon yaklaşık 6 gram lif sağlar. Beslenme ve Diyetetik Akademisi’ne göre kadınların günde yaklaşık 25 gram, erkeklerin ise günde yaklaşık 38 gram lif ihtiyacı vardır.

Böbrek taşlarını önleyebilir

Böbrek taşları acı vericidir ancak bunları önlemenin bazı yolları vardır. Susuz kalmamak böbrek taşlarını önlemenin en iyi yolu olarak kabul edilir, bu nedenle bol su içtiğinizden emin olun. Suyunuza bir miktar limon eklemek de yardımcı olabilir. Limon, küçük böbrek taşlarının parçalanmasına yardımcı olabilecek sitrik asit içerir. Limonlu su içmek, böbrek taşlarını önlemek için yaygın olarak kullanılan bir ev ilacıdır ve Harvard Tıp Okulu’na göre bunu destekleyen bazı araştırmalar vardır.