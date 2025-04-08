Bugün itibariyle uygulanacağı duyurulan limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı.
Adana, Mersin ve Hatay’da don olmasının ardından Ticaret Bakanlığı, arz talep dengesinin sağlanması için 8 Nisan’dan itibaren limon ihracatını askıya aldığını duyurmuştu.
Ayrıca piyasa şartları takip edilerek ihtiyaç halinde ilave tedbirlerin de değerlendirileceği söylenmişti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından paylaşımında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden limon üreticileri ve ihracatçılarla bakanlıkta bir araya geldiğini yazdı.
Tolantıda fiyat istikrarının sağlanması konusunda katılımcılarla mutabık kalındığını belirtti. Bu doğrultuda limon ihracatındaki geçici kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.
Bolat, iç piyasadaki fiyatları takip edeceklerini ve denetimlerini sürdüreceklerini paylaştı.