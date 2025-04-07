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Yaramazlara biraz batar!

Limon ihracatı durduruldu

Limon ihracatı 8 Nisan’dan itibaren geçici süreyle durduruldu.

Fotoğraf: AA

Adana, Mersin ve Hatay’da don olmuştu.


Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre arz talep dengesinin sağlanması için 8 Nisan’dan itibaren limon ihracatı geçici süreyle durduruldu.

Piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde gerekli ilave tedbirler değerlendirilecek.

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