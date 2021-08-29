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Yaramazlara biraz batar!

Libya’dan Avrupa’ya ‘umut’ yolculuğu: 500’den fazla sığınmacı ölümden döndü

İtalyan sahil güvenlik gemileri, Lampedusa adası açıklarında sürüklenen bir balıkçı teknesinden 539 sığınmacıyı kurtardı. Bu sayı tek bir günde tespit edilen en fazla sığınmacı sayısı olarak kayda geçti.

İçinde kadın ve çocukların da olduğu teknedeki sığınmacılar Libya’dan Avrupa’ya gitmek istiyordu.


Lampedusa adası açıklarında köhne bir balıkçı teknesine sıkışan yüzlerce sığınmacı kurtarılmayı beklerken / Fotoğraf: LaPresse

Lampedusa, Avrupa’ya ulaşmak isteyenler için ana varış limanlarından biri. Adanın, başlangıçta 300’den az kişiyi barındıracak şekilde tasarlanmış bir sığınmacı kampı var. Şu anda kampta bu sayının beş katından fazla sığınmacı bulunuyor. Daha fazlası ise kampın dışındaki tozlu yollarda bekletiliyor.

Lamepudusa Belediye Başkanı Toto Martello, kurtarıların sığınmacılar hakkında “Son zamanların en büyük çıkarmalarından biri” dedi.

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