LeMan’ın İmamoğlu yorumu, danışmanı Ongun’un gözünden kaçmadı: Güzel kapak

Mizah dergisi LeMan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tartışmalı cezayı kapağına taşıdı. Kapakta kararın ardından düzenlenen mitingdeki yüksek katılıma dikkat çekildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bu kararın ardından muhalefet partilerinden tepkiler yükselmiş, ‘altılı masa’ liderleri Saraçhane’de düzenlenen mitingle İmamoğlu’nun arkasında durmuştu.
‘İstanbul ayağa kalkmış’
Yaşananlar Türkiye gündemindeyken, mizah dergisi LeMan, tartışmalı kararı kapağına taşıdı.
İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da karikatürü ‘Güzel kapak’ notuyla paylaştı.