Labubu çılgınlığı: 150 bin dolara satıldı



131 santim uzunluğundaki bir Labubu bebeği 150 bin dolara (yaklaşık 6 milyon lira) satıldı.

Fotoğraflar: Pop Mart

Labubu çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor.

Hong Konglu sanatçı Kasing Lung’un 10 yıl önce yarattığı bebekler, son dönemde Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Britanyalı şarkıcı Rihanna, Güney Koreli K-pop grubu Blackpink’in üyesi Lisa (Lalisa Manoban) ve İngiliz eski futbolcu David Beckham’ın paylaşımlarıyla dünya çapında üne kavuşmuştu.

‘Dünyanın en pahalı oyuncağı’

Çinli oyuncak şirketi Pop Mart’ın sattığı Labubu bebeklerinin fiyatı genellikle 50 yuan (yaklaşık 274 lira) civarında.

Ancak Çin’in başkenti Pekin’deki Yongle Uluslararası Müzayedesi’nde insan boyutlarındaki bir Labubu bebeği 1,08 milyon yuana (yaklaşık 6 milyon lira) satıldı.

Müzayede evi bebeğin dünyadaki en pahalı oyuncak olarak kayda geçtiğini belirtti.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı açık artırmada toplamda 48 ürünün satışından 3,37 milyon yuan (yaklaşık 18 milyon lira) gelir elde edildi.

Pop Mart’a yaradı

Pop Mart’ın 2024 geliri de Labubuların popülaritesiyle 2023’e göre iki kattan fazla artarak 13 milyar yuana (yaklaşık 71 trilyon 246 milyar lira) ulaştı.

Şirket geçen yıl İtalya ve İspanya dahil beş ülkede yeni mağazalar açmıştı.

Şirket bu yılın başında müşterilerin bebekler için kavga ettiği ihbarı üzerine Britanya’daki tüm mağazalarından Labubuları toplatmıştı.