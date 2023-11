KYK yurdunda yine asansör ‘düştü’

Rize Ayder’de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda asansörün ‘düştüğü’ bildirildi.

Fotoğraf: Twitter

Sol’a konuşan bir öğrenci, düştüğü belirtilen asansörün bir haftadır halatların değiştirildiği gerekçesiyle kullanım dışı olduğunu, asansörün bugün yeniden çalışmaya başladığını söyledi. Öğrenci “Çok kötü düştü yurt titredi, yataklarımız sallandı” dedi.

Bir başka öğrenciyse asansörlerin sürekli bozuk olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Mesela 2-3 asansör varsa zaten birisi sadece çalışır. O yüzden alışık gibiyiz. Bu düşen asansör her gün tamir ediliyor nerdeyse. Her gün birkaç öğrenci kalır burada. Her gün yurtta anons var, asansörler bakımda kullanmayalım falan diye. Kronik sorun bu.”

Vali söz verdi

Karadeniz Gazetesi’nde yer alan habere göreyse Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yurt önüne gelerek şu sözü verdi:

“Bu şehrin valisi olarak söylüyorum, ihmal ve sorumluluğu olan kim varsa görevden alacağım. Sadece asansör meselesi değil sorun gördüğünüz diğer meseleleride oturup beraber çözeceğiz.”

Ne olmuştu?

26 Ekim gününün ilk saatlerinde Aydın’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün arızalanıp düşmesiyle yurtta kalan Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Bunun ardından KYK yurtlarından benzer haberler gelmeye başlamıştı.

Ayrıca Sayıştay’ın da devlet yurtlarındaki asansörlerin asgari şartları sağlamadığına defalarca dikkat çektiği ortaya çıkmıştı.