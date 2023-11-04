Barınamıyoruz Hareketi: Muş’taki yurtta üç öğrencinin bulunduğu asansör düştü

Üniversite öğrencileri inisiyatifi Barınamıyoruz Hareketi, Muş Sultan Alparslan Kız Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda içerisinde üç öğrencinin bulunduğu asansörün düştüğünü duyurdu.

Görsel: Twitter

Hareketin Twitter hesabından kurtarma çalışmasına dair bir görüntü paylaşılarak şunlar yazıldı: “Muş Sultan Alparslan Kız KYK’da, içerisinde üç arkadaşımızın bulunduğu asansör düştü. Ülke çapında denetleme ve bakım için daha kaç öğrencinin ölmesini, yaralanmasını bekliyorsunuz? Artık yeter!”

Muş Sultan Alparslan Kız KYK'da, içerisinde 3 arkadaşımızın bulunduğu asansör düştü.



Ülke çapında denetleme ve bakım için daha kaç öğrencinin ölmesini, yaralanmasını bekliyorsunuz? Artık yeter! @GSB_KYGM pic.twitter.com/Wto5ifld1q — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) November 4, 2023

Öğrencilerin durumuna ilişkin resmi veya öğrenci hesaplarından henüz bir açıklama yok. Bunun yanında Barınamıyoruz Hareketi’nin paylaştığı görüntülerde bir öğrencinin asansörden çıkarıldığı görülüyor.

Bunun yanında üniversitelilerin yurdun önünde eyleme başladığına dair görüntüler paylaşıldı.

⚠️Muş Sultan Alparslan Kadın KYK yurdunda asansör düştü. 3 öğrenci asansör içinde kaldı. Yurttaki öğrenciler eyleme başladı.



İhmalleriniz sıra arkadaşlarımızın yaşamlarına saldırıyor, sorumlulardan hesap soracağız!#KYKYurdu pic.twitter.com/3ZSigPOIIP — Öğrenci Faaliyeti (@ogrncifaaliyeti) November 4, 2023

KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekimi 26 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde içinde 16 kişinin olduğu asansör kaymaya başlamış, çıkmaya çalışan Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine ülkenin dört bir yanındaki KYK yurtlarında binlerce öğrenci gece dışarı çıkıp Ertaş için eylem yapmıştı.