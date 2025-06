Kuzey İrlanda'da 'cinsel taciz isyanı': Dört ev yakıldı, 15 polis yaralı

Kuzey İrlanda’da Rumence konuşan 14 yaşında iki çocuğun ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkmasının ardından Ballymena kentinde olay çıktı. Göçmen karşıtları dört evi yaktı, 15 polis de yaralandı.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı’nın (PSNI) açıklamasına göre Ballymena’da vatandaşların dün akşam yerel saatle 19.30’da (TSİ 21.30) planlanan bir anma etkinliği için bir araya geldi.

Bir grup maskeli kişi anma etkinliğinde vatandaşların toplandığı noktanın civarındaki evlere havai fişekler attığı ve barikatlar kurdu.

🚨 BREAKING: Tensions flare in Ballymena, Northern Ireland. Migrant houses set on fire by locals after the sexual assault of a young girl



Last night, serious unrest broke out in the town of Ballymena, with reports of property damage and at least one house set on fire. The… pic.twitter.com/Bi5evO0OIx