Kuzey İrlanda'da 'cinsel taciz isyanı': Dört ev yakıldı, 15 polis yaralı

Kuzey İrlanda’da Rumence konuşan 14 yaşında iki çocuğun ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkmasının ardından Ballymena kentinde olay çıktı. Göçmen karşıtları dört evi yaktı, 15 polis de yaralandı.

Fotoğraf: The Guardian

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı’nın (PSNI) açıklamasına göre Ballymena’da vatandaşların dün akşam yerel saatle 19.30’da (TSİ 21.30) planlanan bir anma etkinliği için bir araya geldi.

Bir grup maskeli kişi anma etkinliğinde vatandaşların toplandığı noktanın civarındaki evlere havai fişekler attığı ve barikatlar kurdu.

🚨 BREAKING: Tensions flare in Ballymena, Northern Ireland. Migrant houses set on fire by locals after the sexual assault of a young girl



Last night, serious unrest broke out in the town of Ballymena, with reports of property damage and at least one house set on fire. The… pic.twitter.com/Bi5evO0OIx — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2025

The Telegraph’ın aktardığına göre olaylar Rumence konuşan 14 yaşında iki çocuğun, cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısına çıkmasının ardından kentte göçmen karşıtı eylem düzenlendi. Eyleme katılan maskeli kişiler bazı evleri ateşe vermeye çalıştı.

Fotoğraf: Belfast Telegraph

Gece saatlerinde devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri zarar gördü. Yakılan dört evden üç kişiyse tahliye edildi.

Evlere saldırının ırkçı motivasyonla işlenmiş nefret suçu olarak incelendiğini vurgulayan polis, bir eylemcinin elektroşokla vurulduğu da duyurdu. Cullybackey köyünde de iki çocuk ve bir kadının yaşadığı eve molotof kokteyli atıldı fakat ev herhangi bir hasar almadı.

PSNI Emniyet Müdür Yardımcısı Ryan Henderson, Ballymena’daki şiddet olaylarını en sert şekilde kınadığını söyledi. Tüm güvenlik kamerası görüntüleri ve kanıtların incelendiğini aktaran Henderson “Şiddet ve düzensizlik insanları daha büyük riske atar” dedi.