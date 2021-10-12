‘Küvetteki Gelinler’ Tatbikat Sahnesi’nde

Erdal Beşikçioğlu’nun kurduğu Tatbikat Sahnesi, ‘üç kadının aynı adam tarafından gösterilen sahte sevgiyle kandırılıp, dolandırıldıktan sonra yalnızlaştırılmalarını ve ardından benzer yöntemlerle yok edilmelerini‘ anlatan ‘Küvetteki Gelinler’i sanatseverlerle buluşturdu.

6 Ekim’de İstanbul’da Fişekhane’de prömiyeri yapılan oyunda Hazal Türesan, Naz Göktan ve Selin Zafertepe rol alıyor. Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu, Beth Graham, Charlie Thomlinson ve Daniela Vlaskalic’in yazdığı ‘The Drowning Girls’ün çevirisinde Beliz Coşar’ın imzası var.

Türesan, Göktan ve Zafertepe, kadına yönelik artan şiddete ve kadın cinayetlerine sahneden itiraz eden oyunun neredeyse tamamında içi dolu bir küvette zorlu bir performans sergiliyor.

Hazal Türesan, ‘’Şiddeti şiddetle anlatmıyoruz. Bu seçim çok önemliydi.’ derken, Naz Göktan, ‘’Kimse şiddete koşarak gitmiyor. Genelde, ‘Ben bunu nasıl anlayamadım’ deniyor. Bunu gösterebilmek çok önemli’’ ifadelerini kullandı. Selin Zafertepe, ‘’Tanıtımı çektiğimiz havuzun içindeki o ölüm sessizliğini hissetmek benim için çok çarpıcı ve zordu. sözleriyle duygularını ifade etti.

Beşikçioğlu’nun prömiyer öncesinde, ‘‘Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerle ilgili sadece sosyal medyada bir şeyler paylaşmayı ben eylemsizlik olarak görüyorum. Bir konuyu bir eylemle ortaya koymanın işe yarayacağını düşünerek bu oyunu kadına yönelik şiddetin çok arttığı bir dönemde repertuvarımıza aldık” dediği oyun 13-14 Ekim’de Ankara Tatbikat Sahnesi’nde.