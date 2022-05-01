‘Kuş oteli’nin misafir sayısı ‘orman çıvgını’yla arttı

Yalova’daki Hersek Lagünü’ndeki son sayımda tespit edilen, ‘orman çıvgını’ olarak bilinen ‘phylloscopus sibilatrix’le kuş türü sayısı 241’e çıktı.

Fotoğraflar: AA

Belediyenin açıklamasında, yaz ve kış aylarında kuşların konaklaması dolayısıyla ‘Kuş oteli’ olarak anılan Hersek Lagünü’ndeki son kuş sayımında ‘orman çıvgını’ türü tespit edildi.

Böylece, Türkiye’nin yüzölçümü en küçük, kuş popülasyonu açısından da en yoğun lagünündeki kuş türü sayısı 240’dan 241’e yükseldi.

Kış göçmeni kuşların göç ettiği lagün, yaz göçmeni kuşlarının yanı sıra hava şartlarına bağlı olarak farklı ötücülere de ev sahipliği yapıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ulusal ve uluslararası kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin nadir türlere ev sahipliği yapan lagüne ilgisinin arttığını belirtti.

Türkiye’nin ilk ve tek doğa eğitim merkezi ve engelliye uyumlu kuş gözlem kulesiyle lagünün ayrı bir öneme sahip olduğunu aktaran Oral, “Hersek Lagünü, çok değerli bir sulak alan ekosistemidir. Lagün, başta su kuşları olmak üzere pek çok türün barınma, beslenme ve üreme alanı olarak büyük önem taşıyor” dedi.

Ötleğengiller familyasından

Son gözlemde, ötleğengiller familyasına ait bir kuş türü olan ‘orman çıvgını’nın tespit edildiğini anlatan Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül de lagünün göl, deniz, bataklık, çayır, orman gibi ekosistemlerden oluştuğunu belirterek şöyle devam etti:

“Orman çıvgını, ötleğengiller familyasına ait bir kuş türüdür. İri gövdeli ve uzun kanatlı bir çıvgındır. Canlı renklidir, kaşı ve göğsü canlı sarı, alt tarafı beyazdır. Kısa ama geniş bir kuyruğu vardır. Bölgemizin en değerli alanlarının başında gelen Hersek Lagünü Kuş Oteli’ne tüm halkımızı bekliyoruz.”