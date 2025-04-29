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Yaramazlara biraz batar!

Kurumlar vergisinde son ödeme günü yarın

Kurumlar vergisinde 2024 yılına ilişkin beyanname vermek için son gün yarın.

Fotoğraf: AA

TRT Haber’in aktardığına göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisinin 30 Nisan’a kadar ödenmesi gerektiğini ve sürenin uzatılmayacağını duyurdu.


Mükellefler beyannamelerini gib.gov.tr aracılığı ile dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verebiliyor.

Ödemeler de GİB sitesinden, dijital vergi dairesi ve mobil uygulamadan yapılabiliyor.

Ayrıca vergi, anlaşmalı bankalar veya PTT iş yerlerinden de ödenebilir.

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