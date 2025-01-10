Depremzede mükelleflere mücbir sebep hali uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kararıyla depremzede mükelleflerin yüzde 80’ine mücbir sebep hali 31 Mayıs’a kadar uzatıldı.

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Bakanlık tarafından depremlerden etkilenen yerlerde 6 Şubat 2023 itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların vergi kanunları uygulaması bakımından mücbir sebep halinde oldukları kabul edilmişti.

Şimşek, yetkisini kullanarak bu il ve ilçelerde 2022 sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altındakilerin mücbir sebep halinin 31 Mayıs’a kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

Söz konusu il ve ilçeler şöyle:

Adıyaman

Hatay

Kahramanmaraş

Malatya

Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri

‘Mükelleflerin yüzde 80’ini kapsadık’

Şimşek, deprem bölgesinde yaklaşık 22 aydır süren mücbir sebep halini küçük ve orta ölçekli mükellefler açısından altı ay daha uzattıklarını belirterek şunları söyledi:

“Buna göre, 2022 toplam cirosu 2,5 milyon liranın altında kalan 73 bin 87 mükellefin mücbir sebep halini uzatmış olduk. Böylece, bölgede bulunan mükelleflerin yüzde 80’ini kapsama aldık. Belirlediğimiz 2,5 milyon lira ciro tutarı 2024 yıl sonu fiyatlarıyla yaklaşık 6 milyon liraya tekabül ediyor.

Cirosu 2,5 milyon lirayı aşan mükelleflerin mücbir sebep hali 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla sona erdi. Depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinin kendileri için devam ettiğini belirten mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine gerekli belgelerle bireysel talepte bulunabilecek. Bu mükelleflerin durumları ayrıca değerlendirilecek.”

24 aya kadar taksit imkanı

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) konuya ilişkin detayların yer aldığı sirküler hazırladı.

Sirkülere göre 1 Ocak 2023 ila 6 Şubat 2023’te bu yerlerde işe başlayanlarla ticari, zirai veya mesleki faaliyeti olmayıp 2022 takvim yılında sadece gayrimenkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradıyla diğer kazanç ve iratlar yönünden gelir vergisi mükellefi olanların mücbir sebep hali de uzatıldı.

Mükelleflerin mücbir sebep süresince ertelenmiş beyannamelerine ilişkin beyan ve ödeme süreleri için de özel bir takvim belirlendi.

Deprem bölgesinde kayıtlı araçların motorlu taşıtlar vergisinin ödeme sürelerinin uzatıldı.

Buna göre 2023 ikinci taksiti, 2024 birinci ve ikinci taksitleriyle 2025 birinci taksitine ilişkin ödemelerin 30 Haziran’a kadar yapılması gerekiyor.

Ayrıca mücbir sebep hali uzatılan borçlular taksitlendirme talebinde bulunabilecek. Gerekli şartları taşıyanların borçları faizsiz 24 aya kadar taksitlendirilebilecek. Başvurular 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Mükellefler, peşin ödeme dahil ilk taksitlerini 30 Eylül salı günü sonuna kadar, diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilecek.